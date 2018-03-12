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Традиция

Аверс, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
578
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
начисление процентов ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 183 дней - 3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиция» в 3 городах России
4 306
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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