Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт начисление процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 90 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 183 дней - 3% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 1 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.