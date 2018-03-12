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Пенсионный

Хакасский Муниципальный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 500 ₽ до 2 000 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии. В случае достижения соответствующего возраста: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев, предоставление соответствующего документа из ПФ РФ не требуется.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 180 дней
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 11 городах России
2 171
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Абакан
Отделения 15 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(3902) 35-75-00

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный (непополняемый) 0,5 100 $ Посмотреть
День Победы 6,7 1 ₽ Посмотреть
Выгодный (в конце срока) 6,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Выгодный (ежемесячно) 6,65 1 500 000 ₽ Посмотреть
С благодарностью 6,6 1 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,8 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (без пополнения) 4,8 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (пополняемый) 4,5 1 ₽ Посмотреть
Срочный (пополняемый) 0,8 100 $ Посмотреть
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