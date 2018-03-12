Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии. В случае достижения соответствующего возраста: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев, предоставление соответствующего документа из ПФ РФ не требуется.