Пенсионный
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 500 ₽ до 2 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии. В случае достижения соответствующего возраста: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев, предоставление соответствующего документа из ПФ РФ не требуется.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 180 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 11 городах России
2 171
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
-
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
-
в городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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Для посетителей Банки.ру
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|Выгодный (ежемесячно)
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|С благодарностью
|6,6
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|Накопительный
|5,8
|1 ₽
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|Универсальный (без пополнения)
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|Универсальный (пополняемый)
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