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Финансовая независимость

Московский Индустриальный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
46 880
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 365 до 730 дней
от 300 000 ₽ 6,25
от 700 000 ₽ 6,5
от 365 до 730 дней
от 500 $ 0,5
от 1 000 $ 0,75
от 365 до 730 дней
от 500 € 0,15
от 1 000 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только в рамках пакетов «Финансовая независимость Platinum» и «Финансовая независимость Black Edition». Предусмотрена возможность открытия вклада вкладчикам, относящимся к социально незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность вкладчика к указанной категории, оформленного на его имя, подробнее см. сайт банка

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения,справки о назначении пенсии, удостоверения ветерана и при открытии через систему "Телебанк"
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Финансовая независимость» в 112 городах России
27 844
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 28 Банкоматы 233 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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