Финансовая независимость
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
46 880 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 365 до 730 дней
|от 300 000 ₽
|6,25
|от 700 000 ₽
|6,5
|от 365 до 730 дней
|от 500 $
|0,5
|от 1 000 $
|0,75
|от 365 до 730 дней
|от 500 €
|0,15
|от 1 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только в рамках пакетов «Финансовая независимость Platinum» и «Финансовая независимость Black Edition». Предусмотрена возможность открытия вклада вкладчикам, относящимся к социально незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность вкладчика к указанной категории, оформленного на его имя, подробнее см. сайт банка
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения,справки о назначении пенсии, удостоверения ветерана и при открытии через систему "Телебанк"
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 21.02.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Финансовая независимость» в 112 городах России
27 844
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
-
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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