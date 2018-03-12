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Юань

Камский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
¥
Ставка
1,50%
Сумма
от 100 ¥
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 ¥
Ставка
1,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 100 ¥ 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 60 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юань» в 11 городах России
1 736
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 7 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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