Супер Выгодный
Валюта
₽
Ставка
7,25%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
36 495 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 365 дней
|от 1 000 000 ₽
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых трех месяцев срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
в размере, не превышающем 20% от общей суммы вклада и при соблюдении неснижаемого остатка - 10 000 рублей
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер Выгодный» в 6 городах России
2 192
Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
- Адрес
-
641310, Курганская обл., с. Кетово, ул. Красина, д. 19
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кетово
- Телефоны
-
(3522) 65-45-45
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Выгодный
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Престижный
|6,75
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный Пенсионный
|6,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионер
|3,5
|100 ₽
|Посмотреть
|Валютный
|1,5
|100 €
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть