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Супер Выгодный

Кетовский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,25%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
36 495
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 365 дней
от 1 000 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых трех месяцев срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
в размере, не превышающем 20% от общей суммы вклада и при соблюдении неснижаемого остатка - 10 000 рублей
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер Выгодный» в 6 городах России
2 192
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Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
Адрес
641310, Курганская обл., с. Кетово, ул. Красина, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Кетово
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(3522) 65-45-45

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