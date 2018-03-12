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Ваш капитал

Старооскольский Агропромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
20 092
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 дня до 1 года от 1 года до 1 года 6 мес.
от 50 000 ₽ 5 5,5
от 150 000 ₽ 5,5 6
от 300 000 ₽ 6 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней после оформления договора
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 13:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш капитал» в 1 городе России
2 318
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр-н Олимпийский, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Старый Оскол
Отделения 2 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4725) 44-98-61

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