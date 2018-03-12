Праздничный
Мегаполис, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
710 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|370 дней
|545 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|6,2
|6,7
|7
|7
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный» в 9 городах России
6 377
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
- Адрес
-
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 66-12-44
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по вкладам
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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