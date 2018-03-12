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Праздничный пополняемый

Мегаполис, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
690
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 5,8 6,2 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
для вкладов на 370 дней - в течение первых 180 дней, на 181 день - в течение первых 90 дней, на 91 день - пополнение не предусмотрено
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный пополняемый» в 9 городах России
3 495
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
Адрес
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
Отделения и банкоматы
в городе Чебоксары
Отделения 5 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 66-12-44

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