Автоград - пенсия
Автоградбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
2,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
3650 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3650 дней
|от 1 ₽
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения для зачисления пенсии.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Автоград - пенсия» в 18 городах России
3 059
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
-
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр-тХасана Туфана, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00
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