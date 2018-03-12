Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения для зачисления пенсии. Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.