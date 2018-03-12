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Автоград - пенсия

Автоградбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и ИНН.
Валюта
Ставка
2,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
3650 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3650 дней
от 1 ₽ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения для зачисления пенсии.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Автоград - пенсия» в 18 городах России
3 059
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 7 Банкоматы 26 посмотреть на карте
Телефоны
(8552) 32-50-00

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