Вход
Поиск

Ваш выбор

Синергия, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1097 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 494
Ставка
4,66%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1097 дней
от 50 000 ₽ 4,66

всего три периода начисления процентов: первые 365 дней - 6% годовых, вторые 365 дней - 4,5% годовых, последующие 367 дней - 3,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за каждый полный месяц сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш выбор» в 2 городах России
2 270
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Синергия»
Адрес
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 22-35-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Синергия-VIP 6 300 000 ₽ Посмотреть
На карманные расходы 6 200 000 ₽ Посмотреть
Любимый вклад 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Верное решение 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Валютный 0,5 200 € Посмотреть
Классический валютный 0,3 200 € Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще