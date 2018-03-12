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всего три периода начисления процентов: первые 365 дней - 6% годовых, вторые 365 дней - 4,5% годовых, последующие 367 дней - 3,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждый полный месяц сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 16:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.