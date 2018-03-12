Ваш выбор
Синергия, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1097 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 494 ₽
Ставка
4,66%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1097 дней
|от 50 000 ₽
|4,66
всего три периода начисления процентов: первые 365 дней - 6% годовых, вторые 365 дней - 4,5% годовых, последующие 367 дней - 3,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш выбор» в 2 городах России
2 270
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Синергия»
- Адрес
-
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 22-35-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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-
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