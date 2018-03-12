Кошелек пенсионера +
Энергобанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 100 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
300 рублей; перечисление из пенсионного фонда, бюджета и государственных внебюджетных фондов
- минимальная сумма
- иные
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка договора сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек пенсионера +» в 9 городах России
2 449
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93
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