Вход
Поиск

Кошелек пенсионера +

Энергобанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 100 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные
300 рублей; перечисление из пенсионного фонда, бюджета и государственных внебюджетных фондов
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка договора сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек пенсионера +» в 9 городах России
2 449
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 15 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 293-93-93

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Мудрое решение 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Бонус пенсионерам 2 6,4 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионное настроение 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
Бонус пенсионерам 1 6,3 1 000 ₽ Посмотреть
Бонус пенсионерам 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Классика 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
Удобный (валюта) 0,4 20 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще