Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

иные 300 рублей; перечисление из пенсионного фонда, бюджета и государственных внебюджетных фондов Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ставка договора сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.