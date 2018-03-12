Кошелек (ежемесячно)
Промсвязьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 507 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|731 день
|от 350 000 ₽ до 500 000 000 ₽
|6,5
|6,2
|366 дней
|731 день
|от 12 000 $ до 8 000 000 $
|1,5
|1,55
|366 дней
|731 день
|от 12 000 € до 8 000 000 €
|0,3
|0,35
на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»).
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 13:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек (ежемесячно)» в 138 городах России
40 379
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
-
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
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|7,1
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|Фиксированный процент
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|7
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|6,8
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|Мои возможности
|6,3
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