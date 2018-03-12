Удобный
ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,37%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1500 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 225 ₽
Ставка
5,37%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1500 дней
|от 5 000 ₽
|5,37
|1500 дней
|от 200 $
|0,17
|1500 дней
|от 200 €
|0,11
15 периодов начисления процентов по 100 дней: 1-100 день - 6% или 0,45% в долларах, 0,1% в евро, 101-200 день - 6,25% в рублях или 0,75% в долларах, 0,3% в евро, с 201 и до конца срока - 5,25% (70% от ставки рефинансирования) в рублях, 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты
каждые 100 дней
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
каждые 100 дней
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 28 городах России
3 322
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
-
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 378-78-78
Специальные предложения
по вкладам
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