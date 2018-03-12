Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

15 периодов начисления процентов по 100 дней: 1-100 день - 6% или 0,45% в долларах, 0,1% в евро, 101-200 день - 6,25% в рублях или 0,75% в долларах, 0,3% в евро, с 201 и до конца срока - 5,25% (70% от ставки рефинансирования) в рублях, 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада