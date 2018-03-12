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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты каждые 100 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента каждые 100 дней Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.