Вход
Поиск

Накопительный

ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
646
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 10 000 ₽ 5,75
400 дней
от 300 $ 1
400 дней
от 300 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
каждые 100 дней
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
каждые 100 дней
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 28 городах России
6 856
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 10 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 378-78-78

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный плюс 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Мобильный плюс 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Удобный плюс 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Удобный 5,37 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще