Накопительный
ВУЗ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
646 ₽
Ставка
5,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|400 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
|400 дней
|от 300 $
|1
|400 дней
|от 300 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты
каждые 100 дней
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
каждые 100 дней
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 28 городах России
6 856
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
-
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 378-78-78
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