не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия вклада

при условии нахождении денежных средств во вкладе 181 день и более со дня размещения, проценты начисляются и выплачиваются по ставке, действующей в банке по данному вкладу и валюте на дату заключения договора и соответствующей сроку 181-366 дней