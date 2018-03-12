Оптимальный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
703 836 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,5
|6,75
|от 10 000 000 ₽
|6,75
|7
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 000 $
|0,75
|1,75
|от 300 000 $
|1
|2
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 000 €
|0,1
|0,1
|от 300 000 €
|0,1
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при условии нахождении денежных средств во вкладе 181 день и более со дня размещения, проценты начисляются и выплачиваются по ставке, действующей в банке по данному вкладу и валюте на дату заключения договора и соответствующей сроку 181-366 дней
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
9 520
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
-
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00
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