Праздник! (в конце срока)
Саровбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,86%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
974 ₽
Ставка
4,86%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 10 000 ₽
|4,86
всего два периода начисления процентов: с 1 по 181 день - 6,7% годовых, с 182 по 732 день - 4,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздник! (в конце срока)» в 23 городах России
1 766
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
-
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28
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