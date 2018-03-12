минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения

100 000 рублей, 3 000 долларов/евро; макс. сумма доп. взносов не может превышать сумму первоначального взноса более чем в 10 раз; не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора