Супервклад VIP
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
804 384 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 10 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽
|8
|7,8
|7,75
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 150 000 $ до 3 000 000 $
|2,25
|1,5
|1,5
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 150 000 € до 3 000 000 €
|1,1
|0,9
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 000 рублей, 3 000 долларов/евро; макс. сумма доп. взносов не может превышать сумму первоначального взноса более чем в 10 раз; не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 60 дней - по ставке 0,1%, с 61 по 180 день - по ставке 5,25% / 0,5% / 0,25%, с 181 дня - по ставке 5,55% / 1,25% / 0,5% в рублях / долларах / евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супервклад VIP» в 6 городах России
12 033
Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-11-08
Специальные предложения
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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