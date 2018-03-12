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Супервклад VIP

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
804 384
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней 547 дней 730 дней
от 10 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ 8 7,8 7,75
367 дней 547 дней 730 дней
от 150 000 $ до 3 000 000 $ 2,25 1,5 1,5
367 дней 547 дней 730 дней
от 150 000 € до 3 000 000 € 1,1 0,9 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 000 рублей, 3 000 долларов/евро; макс. сумма доп. взносов не может превышать сумму первоначального взноса более чем в 10 раз; не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 60 дней - по ставке 0,1%, с 61 по 180 день - по ставке 5,25% / 0,5% / 0,25%, с 181 дня - по ставке 5,55% / 1,25% / 0,5% в рублях / долларах / евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супервклад VIP» в 6 городах России
12 033
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Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 327-11-08

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