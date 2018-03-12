Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 8%, с 211 по 970 день - 2%, с 971 по 1000 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада