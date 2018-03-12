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27 лет доверия

Башкомснаббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,44%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
986
Ставка
3,44%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 10 000 ₽ 3,44

проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 8%, с 211 по 970 день - 2%, с 971 по 1000 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 210 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «27 лет доверия» в 4 городах России
6 284
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Справочная информация
ПАО «Башкомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 13 Банкоматы 20 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 251-42-35

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