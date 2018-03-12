- Выплата процентов
-
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 3 года категории Maestro, Visa Electron, MasterCard Express Card, Visa Express Card
- Капитализация
-
нет
- Специальный вклад
-
нет
- Особые условия
-
нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
- Частичное снятие
-
невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются по ставке 3% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+ 0,2% в рублях, 0,05% в долларах, 0,02% в евро при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
-
возможна
- Открытие вклада online
-
невозможно
- Удаленное открытие вклада
-
невозможно
- Дата актуализации
-
06.03.2018 11:55