Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 3 года категории Maestro, Visa Electron, MasterCard Express Card, Visa Express Card Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются по ставке 3% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях + 0,2% в рублях, 0,05% в долларах, 0,02% в евро при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.