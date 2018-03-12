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Накопление

Энерготрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 530
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 10 000 ₽ 6 6,6 6,45 6,3 5,95 5,55
от 300 000 ₽ 6,15 6,75 6,6 6,45 6,1 5,7
от 600 000 ₽ 6,3 6,9 6,75 6,6 6,25 5,85
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 500 $ 0,3 0,6 0,75 0,7 0,55 0,5
от 10 000 $ 0,4 0,7 0,85 0,8 0,65 0,6
от 20 000 $ 0,5 0,8 0,95 0,9 0,75 0,7
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 500 € 0,05 0,1 0,2 0,15 0,1 0,05
от 10 000 € 0,1 0,15 0,25 0,2 0,15 0,1
от 20 000 € 0,15 0,2 0,3 0,25 0,2 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 3 года категории Maestro, Visa Electron, MasterCard Express Card, Visa Express Card
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются по ставке 3% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях
+ 0,2% в рублях, 0,05% в долларах, 0,02% в евро при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопление» в 10 городах России
3 655
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Отделения и банкоматы
в городе Калининград
Отделения 10 Банкоматы 38 посмотреть на карте
Телефоны
(4012) 59-00-99

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