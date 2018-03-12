Персона
Энерготрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
54 742 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 364 дней
|от 365 до 395 дней
|от 396 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 1 500 000 ₽
|6,65
|7,25
|7,1
|6,95
|6,6
|6,2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 364 дней
|от 365 до 395 дней
|от 396 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 26 500 $
|0,65
|0,95
|1,1
|1,05
|0,9
|0,85
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 364 дней
|от 365 до 395 дней
|от 396 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 22 000 €
|0,22
|0,27
|0,37
|0,32
|0,27
|0,22
минимальная сумма в иностранной валюте эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату актуализации
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года - MasterCard Gold или Visa Gold или на 3 года - MasterCard Express Card, Visa Express Card
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 10 городах России
3 027
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
-
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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