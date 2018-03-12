Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

минимальная сумма в иностранной валюте эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату актуализации

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года - MasterCard Gold или Visa Gold или на 3 года - MasterCard Express Card, Visa Express Card Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее одного месяца до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.