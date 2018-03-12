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Персона

Энерготрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
54 742
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 1 500 000 ₽ 6,65 7,25 7,1 6,95 6,6 6,2
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 26 500 $ 0,65 0,95 1,1 1,05 0,9 0,85
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 364 дней от 365 до 395 дней от 396 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 22 000 € 0,22 0,27 0,37 0,32 0,27 0,22

минимальная сумма в иностранной валюте эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату актуализации

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года - MasterCard Gold или Visa Gold или на 3 года - MasterCard Express Card, Visa Express Card
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 10 городах России
3 027
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Отделения и банкоматы
в городе Калининград
Отделения 10 Банкоматы 38 посмотреть на карте
Телефоны
(4012) 59-00-99

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