Пенсионный Люкс
Йошкар-Ола, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 100 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный квартал не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Люкс» в 5 городах России
1 897
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
- Адрес
-
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- Отделения и банкоматы
-
в городе Йошкар-Ола
- Телефоны
-
(8362) 42-13-70
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