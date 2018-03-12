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Капитальный

Нальчик, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
95
Ставка
4,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальный» в 1 городе России
2 216
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Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
Адрес
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
Отделения и банкоматы
в городе Нальчик
Отделения 8 посмотреть на карте
Телефоны
(86622) 44-05-34

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