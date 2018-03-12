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ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 6,9; 6,4; 5,15; 4,9% годовых в рублях, 0,1; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,05; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за весь срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов; возможно открытие вклада в рублях в пользу третьего лица Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в первые 6 месяцев; дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия 1 снятие в месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.