Журавли
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,84%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 235 ₽
Ставка
5,84%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 10 000 ₽
|5,84
|24 мес.
|от 100 $
|0,03
|24 мес.
|от 100 €
|0,02
ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 6,9; 6,4; 5,15; 4,9% годовых в рублях, 0,1; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,05; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за весь срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
вклад с "лестничным" начислением процентов; возможно открытие вклада в рублях в пользу третьего лица
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в первые 6 месяцев; дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
1 снятие в месяц
- количество операций частичного снятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 4 городах России
2 850
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
-
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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