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Журавли

Нижневолжский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,84%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 235
Ставка
5,84%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 10 000 ₽ 5,84
24 мес.
от 100 $ 0,03
24 мес.
от 100 € 0,02

ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 6,9; 6,4; 5,15; 4,9% годовых в рублях, 0,1; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,05; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за весь срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

вклад с "лестничным" начислением процентов; возможно открытие вклада в рублях в пользу третьего лица

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в первые 6 месяцев; дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
1 снятие в месяц
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 4 городах России
2 850
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 34-43-44

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