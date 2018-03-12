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четыре периода начисления процентов, равных трем месяцам: 7,4; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 100 000 рублей); 7,5; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 700 000 рублей); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении шести месяцев проценты выплачиваются в полном объеме за каждые три полных месяца Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.