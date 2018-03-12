Саратовский меценат
Валюта
₽
Ставка
до 7,09%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
49 630 ₽
Ставка
7,09%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 100 000 ₽
|7,06
|от 700 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|7,09
четыре периода начисления процентов, равных трем месяцам: 7,4; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 100 000 рублей); 7,5; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 700 000 рублей); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении шести месяцев проценты выплачиваются в полном объеме за каждые три полных месяца
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Саратовский меценат» в 4 городах России
2 547
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
-
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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