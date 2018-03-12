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Саратовский меценат

Нижневолжский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,09%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
49 630
Ставка
7,09%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 100 000 ₽ 7,06
от 700 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,09

четыре периода начисления процентов, равных трем месяцам: 7,4; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 100 000 рублей); 7,5; 7; 6,95; 6,9% годовых (от 700 000 рублей); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении шести месяцев проценты выплачиваются в полном объеме за каждые три полных месяца
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Саратовский меценат» в 4 городах России
2 547
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 34-43-44

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