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ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,15; 6,15; 5,15; 4,9% годовых в рублях, 0,15; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,1; 0,01; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода Капитализация раз в полгода по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.