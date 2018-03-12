Старый Саратов
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,18%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 738 ₽
Ставка
6,18%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|2 года
|от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,18
|2 года
|от 1 500 $ до 70 000 $
|0,11
|2 года
|от 1 500 € до 70 000 €
|0,08
ставка устанавливается на каждый год: 7,2% и 5,15% годовых в рублях, 0,2% и 0,01% годовых в долларах, 0,15 и 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых шести месяцев
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный год процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Старый Саратов» в 4 городах России
2 169
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
-
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
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Для посетителей Банки.ру
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