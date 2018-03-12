Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

ставка устанавливается на каждый год: 7,2% и 5,15% годовых в рублях, 0,2% и 0,01% годовых в долларах, 0,15 и 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя ставка за весь срок размещения вклада