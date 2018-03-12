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Старый Саратов

Нижневолжский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,18%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
12 738
Ставка
6,18%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
2 года
от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,18
2 года
от 1 500 $ до 70 000 $ 0,11
2 года
от 1 500 € до 70 000 € 0,08

ставка устанавливается на каждый год: 7,2% и 5,15% годовых в рублях, 0,2% и 0,01% годовых в долларах, 0,15 и 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя ставка за весь срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых шести месяцев
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
за полный год процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Старый Саратов» в 4 городах России
2 169
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 34-43-44

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