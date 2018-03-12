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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 180 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: по истечении 180 дней Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня процентная ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.