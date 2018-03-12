Классический доход
Челиндбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 1 ₽
|—
|6,5
|6,5
|6
|5,6
|91 день
|181 день
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 1 $
|0,2
|0,5
|1
|—
|—
|91 день
|181 день
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 1 €
|0,1
|0,2
|0,25
|—
|—
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счет для перечисления процентов, указанный в договоре вклада
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический доход» в 27 городах России
4 467
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
-
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80
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