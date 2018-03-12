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Классический доход

Челиндбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 366 дней 777 дней 1111 дней
от 1 ₽ 6,5 6,5 6 5,6
91 день 181 день 366 дней 777 дней 1111 дней
от 1 $ 0,2 0,5 1
91 день 181 день 366 дней 777 дней 1111 дней
от 1 € 0,1 0,2 0,25

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на счет для перечисления процентов, указанный в договоре вклада
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический доход» в 27 городах России
4 467
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 13 Банкоматы 67 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-83-80

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