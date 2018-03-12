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Заубер-VIP Классический

Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
3,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
45 247
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 3
367 дней
от 15 000 $ до 200 000 $ 0,2
367 дней
от 10 000 € до 200 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке "До востребования", со 181-го дня - по ставке 3% в рублях, 0,2% в долларах, 0,01% в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-VIP Классический» в 2 городах России
4 215
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 6 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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