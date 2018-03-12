Заубер-VIP Классический
Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
3,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 247 ₽
Ставка
3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|3
|367 дней
|от 15 000 $ до 200 000 $
|0,2
|367 дней
|от 10 000 € до 200 000 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке "До востребования", со 181-го дня - по ставке 3% в рублях, 0,2% в долларах, 0,01% в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-VIP Классический» в 2 городах России
4 215
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
-
197198, г. Санкт-Петербург,
пр-тБольшой П. С., д. 25/2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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