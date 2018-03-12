Вход
Поиск

Гарант (ежемесячная выплата)

Земский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 735 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
380
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
735 дней 1470 дней
от 3 000 ₽ 6,3 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарант (ежемесячная выплата)» в 4 городах России
2 419
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в городе Сызрань
Отделения 9 Банкоматы 21 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 1,6 1 000 $ Посмотреть
Земский Пенсионный 7 1 ₽ Посмотреть
Персона (для клиентов-держателей VIP-карты банка) 6,8 50 000 ₽ Посмотреть
Гарант (ежемесячная капитализация) 6,8 3 000 ₽ Посмотреть
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) 6,7 3 000 ₽ Посмотреть
Экспресс 4 50 000 ₽ Посмотреть
Персона Плюс 2 3 000 ₽ Посмотреть
Валютный рост 1,5 500 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще