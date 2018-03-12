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Пенсионный капитал

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
944
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 10 000 ₽ 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, лицам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) или при оформлении заявления на на перечисление пенсий, пособий.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 7 городах России
2 286
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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