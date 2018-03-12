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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, лицам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) или при оформлении заявления на на перечисление пенсий, пособий. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 10:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.