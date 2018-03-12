15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов; допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада; проценты на изымаемую сумму вклада пересчитываются исходя из ставки "до востребования" – 0,1% годовых, на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу

вклад можно открыть, заполнив онлайн-заявку на сайте Банка или позвонив по телефону, и представитель Банка приедет в удобное для Вас место с пакетом документов; компенсация клиенту комиссии других банков за перечисление денежных средств на счет вклада не менее чем за 85 дней до окончания срока вклада - 0,5% от суммы перевода; комиссия за открытие вклада в офисе - 1 000 рублей; также вклад можно открыть через партнеров банка