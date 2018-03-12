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СмартВклад (с повышенной ставкой)

Тинькофф Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 771
Ставка
7%
Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
от 3 до 5 месяцев от 6 до 11 месяцев 12 мес. от 13 до 24 месяцев
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5,5 7 7 7
от 3 до 5 месяцев от 6 до 11 месяцев 12 мес. от 13 до 24 месяцев
от 1 000 $ до 1 000 000 $ 0,2 1 1,5 1,5
от 3 до 5 месяцев от 6 до 11 месяцев 12 мес. от 13 до 24 месяцев
от 1 000 € до 1 000 000 € 0,2 0,2 0,4 0,4
от 3 до 5 месяцев от 6 до 11 месяцев 12 мес. от 13 до 24 месяцев
от 1 000 £ до 1 000 000 £ 0,2 0,2 0,4 0,4

максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей или 1 000 000 долларов/евро/фунтов стерлингов; независимо от валюты вклада допускается открытие не более восьми вкладов на клиента через дистанционное обслуживание, а сумма всех вкладов не должна превышать — 100 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно выпускается дебетовая карта Tinkoff Black
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
для вкладов, открытых дистанционно, предусмотрена возможность перевода моновалютного вклада в мультивалютный по курсу банка без потери накопленных процентов; минимальная сумма конвертации 1 000 рублей, 10 долларов/евро/фунтов стерлингов
Особые условия

Вклад открывается дистанционно.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
30 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия
15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов; допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада; проценты на изымаемую сумму вклада пересчитываются исходя из ставки "до востребования" – 0,1% годовых, на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
возможно
вклад можно открыть, заполнив онлайн-заявку на сайте Банка или позвонив по телефону, и представитель Банка приедет в удобное для Вас место с пакетом документов; компенсация клиенту комиссии других банков за перечисление денежных средств на счет вклада не менее чем за 85 дней до окончания срока вклада - 0,5% от суммы перевода; комиссия за открытие вклада в офисе - 1 000 рублей; также вклад можно открыть через партнеров банка
Дата актуализации
12.03.2018 14:21
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СмартВклад (с повышенной ставкой)» в 1 городе России
246 086
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 80 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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