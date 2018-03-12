СмартВклад (с повышенной ставкой)
Тинькофф Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 771 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
|от 3 до 5 месяцев
|от 6 до 11 месяцев
|12 мес.
|от 13 до 24 месяцев
|от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5,5
|7
|7
|7
|от 3 до 5 месяцев
|от 6 до 11 месяцев
|12 мес.
|от 13 до 24 месяцев
|от 1 000 $ до 1 000 000 $
|0,2
|1
|1,5
|1,5
|от 3 до 5 месяцев
|от 6 до 11 месяцев
|12 мес.
|от 13 до 24 месяцев
|от 1 000 € до 1 000 000 €
|0,2
|0,2
|0,4
|0,4
|от 3 до 5 месяцев
|от 6 до 11 месяцев
|12 мес.
|от 13 до 24 месяцев
|от 1 000 £ до 1 000 000 £
|0,2
|0,2
|0,4
|0,4
максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей или 1 000 000 долларов/евро/фунтов стерлингов; независимо от валюты вклада допускается открытие не более восьми вкладов на клиента через дистанционное обслуживание, а сумма всех вкладов не должна превышать — 100 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатно выпускается дебетовая карта Tinkoff Black
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
нет
для вкладов, открытых дистанционно, предусмотрена возможность перевода моновалютного вклада в мультивалютный по курсу банка без потери накопленных процентов; минимальная сумма конвертации 1 000 рублей, 10 долларов/евро/фунтов стерлингов
- Особые условия
-
Вклад открывается дистанционно.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
30 дней с момента открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов; допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада; проценты на изымаемую сумму вклада пересчитываются исходя из ставки "до востребования" – 0,1% годовых, на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу
- минимальная сумма снятия
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
-
возможно
вклад можно открыть, заполнив онлайн-заявку на сайте Банка или позвонив по телефону, и представитель Банка приедет в удобное для Вас место с пакетом документов; компенсация клиенту комиссии других банков за перечисление денежных средств на счет вклада не менее чем за 85 дней до окончания срока вклада - 0,5% от суммы перевода; комиссия за открытие вклада в офисе - 1 000 рублей; также вклад можно открыть через партнеров банка
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СмартВклад (с повышенной ставкой)» в 1 городе России
246 086
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
-
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам
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по вкладам
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|50 000 ₽
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