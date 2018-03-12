Пополняемый
Металлинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
352 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|7
|6,9
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|0,5
|1
|от 30 000 $
|0,7
|1,2
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,1
|0,2
|от 30 000 €
|0,2
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5000 рублей, 100 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 28 городах России
7 283
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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