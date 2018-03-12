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Пополняемый

Металлинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
352
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 7 6,9
181 день 367 дней
от 1 000 $ 0,5 1
от 30 000 $ 0,7 1,2
181 день 367 дней
от 1 000 € 0,1 0,2
от 30 000 € 0,2 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 28 городах России
7 283
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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