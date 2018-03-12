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Управляемый

Металлинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
94 314
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ 6,5
от 300 000 ₽ 6,6
от 1 400 000 ₽ 6,7
367 дней
от 1 000 $ 0,7
от 10 000 $ 0,8
от 30 000 $ 0,9
367 дней
от 1 000 € 0,1
от 10 000 € 0,1
от 30 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 28 городах России
4 947
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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