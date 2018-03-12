Стабильный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
348 139 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6,35
|от 300 000 ₽
|6,5
|от 1 000 000 ₽
|6,6
|от 5 000 000 ₽
|6,75
|365 дней
|от 100 $
|1,5
|от 15 000 $
|1,65
|от 30 000 $
|1,75
|от 150 000 $
|1,75
|365 дней
|от 100 €
|0,1
|от 15 000 €
|0,15
|от 30 000 €
|0,2
|от 150 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 47 городах России
14 950
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
-
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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