Вход
Поиск

Стабильный

Московский Областной Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
348 139
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 10 000 ₽ 6,35
от 300 000 ₽ 6,5
от 1 000 000 ₽ 6,6
от 5 000 000 ₽ 6,75
365 дней
от 100 $ 1,5
от 15 000 $ 1,65
от 30 000 $ 1,75
от 150 000 $ 1,75
365 дней
от 100 € 0,1
от 15 000 € 0,15
от 30 000 € 0,2
от 150 000 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 47 городах России
14 950
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Сайт
www.mosoblbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Новый Пенсионный 8,25 50 000 000 ₽ Посмотреть
Персональный 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще