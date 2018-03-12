Максимальный
Майский, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 500 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 20 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 1 городе России
1 993
Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
- Адрес
-
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Майский
- Телефоны
-
(86633) 2-24-60
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