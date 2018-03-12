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Максимальный комфорт

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
64 686
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 100 000 ₽ 5,75
от 300 000 ₽ 6
от 1 000 000 ₽ 6,25
367 дней
от 1 000 $ 0,65
367 дней
от 1 000 € 0,1
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2016
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 11:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный комфорт» в 8 городах России
9 057
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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