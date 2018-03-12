Удобный
Спутник, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,91%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
444 ₽
Ставка
4,91%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 3 000 ₽
|4,91
предусмотрено восемь периодов начисления процентов: с 1 по 100 день - 4,5%, со 101 по 200 день - 5%, с 201 по 300 день - 5,5%, с 301 по 400 день - 5,8%, с 401 по 500 день - 5,5%, с 501 по 600 день - 5,2%, с 601 по 700 день - 4,5%, с 701 по 1 100 день - 4,5%; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт до востребования
проценты выплачиваются каждые 100 дней
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 300 дней после оформления договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за предыдущие периоды сохраняются, за текущий - пересчитываются по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 6 городах России
1 522
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
- Адрес
-
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(35352) 2-33-61
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