Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено восемь периодов начисления процентов: с 1 по 100 день - 4,5%, со 101 по 200 день - 5%, с 201 по 300 день - 5,5%, с 301 по 400 день - 5,8%, с 401 по 500 день - 5,5%, с 501 по 600 день - 5,2%, с 601 по 700 день - 4,5%, с 701 по 1 100 день - 4,5%; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств