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Выгодный

Райффайзенбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 000
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
31 день 91 день 181 день 366 дней 730 дней
от 50 000 ₽ до 40 000 000 ₽ 2 3,8 4 4 3,7
31 день 91 день 181 день 366 дней 730 дней
от 5 000 $ до 500 000 $ 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 50 городах России
20 446
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 83 Банкоматы 300 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00

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