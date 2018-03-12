Выгодный
Райффайзенбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 000 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|31 день
|91 день
|181 день
|366 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽ до 40 000 000 ₽
|2
|3,8
|4
|4
|3,7
|31 день
|91 день
|181 день
|366 дней
|730 дней
|от 5 000 $ до 500 000 $
|—
|0,01
|0,01
|0,01
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 50 городах России
20 446
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
-
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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