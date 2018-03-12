Вход
Поиск

Срочный плюс

Прио-Внешторгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33 $
Ставка
0,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
400 дней
от 100 $ 0,5
от 5 000 $ 0,6
400 дней
от 100 € 0,1
от 5 000 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 долларов/евро; в течение первых 200 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный плюс» в 10 городах России
1 914
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 13 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(4912) 24-49-24

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 6,75 100 ₽ Посмотреть
Капитал плюс 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Копилка Онлайн 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный плюс 6,45 1 000 ₽ Посмотреть
Депозитный 6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный 6 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6 10 ₽ Посмотреть
Доходный Люкс 6 10 000 ₽ Посмотреть
Казначей Онлайн 6 1 000 ₽ Посмотреть
Перспективный 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Перспектива плюс 5 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный - VIP 1,05 1 $ Посмотреть
Копилка онлайн в валюте 0,3 50 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще