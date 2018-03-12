Срочный плюс
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 $
Ставка
0,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|400 дней
|от 100 $
|0,5
|от 5 000 $
|0,6
|400 дней
|от 100 €
|0,1
|от 5 000 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро; в течение первых 200 дней
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный плюс» в 10 городах России
1 914
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
-
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- Отделения и банкоматы
-
в городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24
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