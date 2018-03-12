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проценты начисляются по периодам: 1-3 месяц - 7,1%, 4-6 месяц - 6,15%, с 7-го месяца - 5,15% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные три месяца проценты выплачиваются по ставке вклада Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.