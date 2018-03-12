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Огни Саратова

Нижневолжский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,51%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 469
Ставка
5,51%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 30 000 ₽ 5,51

проценты начисляются по периодам: 1-3 месяц - 7,1%, 4-6 месяц - 6,15%, с 7-го месяца - 5,15% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
за каждые полные три месяца проценты выплачиваются по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Огни Саратова» в 4 городах России
2 132
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 34-43-44

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