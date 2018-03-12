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Новая вершина

Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,34%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
271 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 391
Ставка
6,34%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
271 день
от 50 000 ₽ 6,34

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6%, со 181 по 271 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 90 дней капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
13.02.2018 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая вершина» в 23 городах России
9 894
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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