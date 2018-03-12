Новая вершина
Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,34%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
271 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 391 ₽
Ставка
6,34%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|271 день
|от 50 000 ₽
|6,34
предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6%, со 181 по 271 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 13.02.2018 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая вершина» в 23 городах России
9 894
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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