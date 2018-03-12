Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6%, со 181 по 271 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада