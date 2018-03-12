Вклад в будущее (НСЖ)
Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
9,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 232 ₽
Ставка
9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|от 50 000 ₽
|9
|181 день
|от 1 000 $
|2,5
максимальная сумма равна 6-кратной величине первоначального взноса по договору страхования; в случае если вклад открывается в валюте, отличной от валюты страхового полиса, то максимальная сумма вклада пересчитывается по курсу банка, действующему на дату открытия вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
страховой
специальное предложение действует при оформлении в ПАО «БИНБАНК» полиса накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов (на срок от 10 лет и более) с первоначальным взносом в размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов США в год; в случае расторжения клиентом договора НСЖ в течение первых 14 календарных дней срока вклада, ставка по договору вклада уменьшается на 2 процентных пункта
- Особые условия
-
Вклад открывается не позднее трёх рабочих дней с момента приобретения клиентом страхового полиса накопительного страхования жизни.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
договор перезаключается на вклад «Доходный+» без опций, на соответствующий срок с учетом суммы размещения
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее (НСЖ)» в 169 городах России
267 963
Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
- Адрес
-
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
- Сайт
- binbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-50-758 800 200-50-75 — единая справочная служба
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