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Вклад в будущее (НСЖ)

Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
9,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 232
Ставка
9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день
от 50 000 ₽ 9
181 день
от 1 000 $ 2,5

максимальная сумма равна 6-кратной величине первоначального взноса по договору страхования; в случае если вклад открывается в валюте, отличной от валюты страхового полиса, то максимальная сумма вклада пересчитывается по курсу банка, действующему на дату открытия вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
специальное предложение действует при оформлении в ПАО «БИНБАНК» полиса накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов (на срок от 10 лет и более) с первоначальным взносом в размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов США в год; в случае расторжения клиентом договора НСЖ в течение первых 14 календарных дней срока вклада, ставка по договору вклада уменьшается на 2 процентных пункта
Особые условия

Вклад открывается не позднее трёх рабочих дней с момента приобретения клиентом страхового полиса накопительного страхования жизни.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
договор перезаключается на вклад «Доходный+» без опций, на соответствующий срок с учетом суммы размещения
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее (НСЖ)» в 169 городах России
267 963
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Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
Адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Сайт
binbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 41 Банкоматы 100 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 755-50-75
8 800 200-50-75 — единая справочная служба

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