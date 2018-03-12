специальное предложение действует при оформлении в ПАО «БИНБАНК» полиса накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов (на срок от 10 лет и более) с первоначальным взносом в размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов США в год; в случае расторжения клиентом договора НСЖ в течение первых 14 календарных дней срока вклада, ставка по договору вклада уменьшается на 2 процентных пункта