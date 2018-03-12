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Срочный накопительный+

ФорБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
22 293
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 735 дней
от 1 000 ₽ 4,5 5,25 6,25 6,75 6,5 6,3
от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5 5,75 6,75 7,15 6,9 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
для срока 91 день не предусмотрено, для сроков 181, 271, 367, 550 и 735 дней - предусмотрено и прекращается за 91 день до даты окончания действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный+» в 11 городах России
4 165
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 705-86-97

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