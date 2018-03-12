Срочный накопительный+
ФорБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
22 293 ₽
Ставка
7,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|550 дней
|735 дней
|от 1 000 ₽
|4,5
|5,25
|6,25
|6,75
|6,5
|6,3
|от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5
|5,75
|6,75
|7,15
|6,9
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
для срока 91 день не предусмотрено, для сроков 181, 271, 367, 550 и 735 дней - предусмотрено и прекращается за 91 день до даты окончания действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный+» в 11 городах России
4 165
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
-
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 705-86-97
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