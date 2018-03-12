Элитный+
ФорБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,25%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 693 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
30 000 000 рублей; прекращается за 91 день до даты окончания срока вклада
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный+» в 11 городах России
5 426
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
-
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 705-86-97
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