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Элитный+

ФорБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,25%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
37 693
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
по желанию клиента банковская карта Visa Electron при открытии вклада и выплате на нее процентов предоставляется бесплатно; карту Visa Electron можно заменить на карту мгновенного выпуска Visa Instant Issue
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
30 000 000 рублей; прекращается за 91 день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 181 дня проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный+» в 11 городах России
5 426
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 705-86-97

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