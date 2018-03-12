Кранбанк Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)
Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
28 153 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|550 дней
|734 дня
|от 500 ₽
|6
|6,5
|6,5
|6,5
|от 400 000 ₽
|6,5
|7
|6,5
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении более половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кранбанк Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)» в 8 городах России
2 482
Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
- Адрес
-
153000, г. Иваново
пр-тШереметевский, д. 53
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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