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Кранбанк Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)

Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
28 153
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 550 дней 734 дня
от 500 ₽ 6 6,5 6,5 6,5
от 400 000 ₽ 6,5 7 6,5 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении более половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кранбанк Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)» в 8 городах России
2 482
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Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново пр-т Шереметевский, д. 53
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 9 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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