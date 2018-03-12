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Уважение

Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
до 4,72%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 160
Ставка
4,72%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 1 000 ₽ 4,66
от 100 000 ₽ 4,72

всего четыре периода начисления со ставкой 6,9% годовых за первые 90 дней, 6,5% - за период с 91 по 180 день, 5,15% (от 1 тыс. рублей) и 5,4% (от 100 тыс.) - с 181 по 360 день, 3,5% - с 361 по 750 день; указаны средние ставки за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 21.03.2016
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов, открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уважение» в 25 городах России
2 920
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Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
Адрес
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 12 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 370-19-01
8 800 100-07-67 — единая справочная служба

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