Уважение
Уралтрансбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
до 4,72%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 160 ₽
Ставка
4,72%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 1 000 ₽
|4,66
|от 100 000 ₽
|4,72
всего четыре периода начисления со ставкой 6,9% годовых за первые 90 дней, 6,5% - за период с 91 по 180 день, 5,15% (от 1 тыс. рублей) и 5,4% (от 100 тыс.) - с 181 по 360 день, 3,5% - с 361 по 750 день; указаны средние ставки за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 21.03.2016
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов, открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уважение» в 25 городах России
2 920
Справочная информация
ОАО «Уральский Транспортный Банк»
- Адрес
-
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 370-19-018 800 100-07-67 — единая справочная служба
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