Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего четыре периода начисления со ставкой 6,9% годовых за первые 90 дней, 6,5% - за период с 91 по 180 день, 5,15% (от 1 тыс. рублей) и 5,4% (от 100 тыс.) - с 181 по 360 день, 3,5% - с 361 по 750 день; указаны средние ставки за весь срок размещения средств