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Премьер

Уралпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 363 699
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 50 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
проценты на изымаемую сумму начисляются по ставке 0,01% годовых с момента последней выплаты процентов
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 2 городах России
1 437
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 4 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-65-65

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