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Классический

ПИР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,80%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
118 603
Ставка
7,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 1 500 000 ₽ 7,8
370 дней
от 2 000 $ 1,55
370 дней
от 30 000 € 1,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам в рублях проценты могут выплачиваются на пластиковую карту или на текущий счёт, по вкладам в валюте - только на текущий счет; при сумме вклада от 1500000 рублей предоставляется карта Visa Electron Unembossed с бесплатным годовым обслуживанием
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Предложение действует в офисах г. Москвы.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 50 долларов/евро; не менее чем за 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 91 по 180 день по ставке 1,5% в рублях, 0,5% в долларах/евро; с 181 по 369 день - по ставке 3% в рублях, 1% в долларах и 0,75% в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 631 городе России
6 476
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Справочная информация
ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов»
Адрес
121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 742-05-05

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