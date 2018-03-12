Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по вкладам в рублях проценты могут выплачиваются на пластиковую карту или на текущий счёт, по вкладам в валюте - только на текущий счет; при сумме вклада от 1500000 рублей предоставляется карта Visa Electron Unembossed с бесплатным годовым обслуживанием

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

Предложение действует в офисах г. Москвы.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 50 долларов/евро; не менее чем за 30 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях с 91 по 180 день по ставке 1,5% в рублях, 0,5% в долларах/евро; с 181 по 369 день - по ставке 3% в рублях, 1% в долларах и 0,75% в евро

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

12.03.2018 17:15