Классический
ПИР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,80%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
118 603 ₽
Ставка
7,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 1 500 000 ₽
|7,8
|370 дней
|от 2 000 $
|1,55
|370 дней
|от 30 000 €
|1,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам в рублях проценты могут выплачиваются на пластиковую карту или на текущий счёт, по вкладам в валюте - только на текущий счет; при сумме вклада от 1500000 рублей предоставляется карта Visa Electron Unembossed с бесплатным годовым обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Предложение действует в офисах г. Москвы.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей, 50 долларов/евро; не менее чем за 30 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 91 по 180 день по ставке 1,5% в рублях, 0,5% в долларах/евро; с 181 по 369 день - по ставке 3% в рублях, 1% в долларах и 0,75% в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 631 городе России
6 476
Справочная информация
ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов»
- Адрес
-
121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 742-05-05
Специальные предложения
по вкладам
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