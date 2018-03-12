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минимальная сумма вклада не ограничена; клиент может открыть только один вклад в рублях

Параметры вклада Выплата процентов ежедневно Капитализация ежедневно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк держателям карты Touch Bank. Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях 0,25-1 п.п. к базовой ставке в рублях, подробнее см. сайт банка Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 17:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.