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Touch Bank

Тач Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
30 дней

Основные характеристики

  • выплата ежедневно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
30 дней
от 1 ₽ 6
30 дней
от 1 $ 0,5
30 дней
от 1 € 0,5
30 дней
от 1 £ 0,5

минимальная сумма вклада не ограничена; клиент может открыть только один вклад в рублях

Параметры вклада
Выплата процентов
ежедневно
Капитализация
ежедневно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк держателям карты Touch Bank.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты сохраняются
Увеличение ставки
возможно при других условиях
0,25-1 п.п. к базовой ставке в рублях, подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Touch Bank» в 1 городе России
35 523
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Справочная информация
Touch Bank
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-02-00 — звонок по России бесплатный
(495) 221-30-60

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