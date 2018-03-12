Touch Bank
Тач Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
30 дней
Основные характеристики
- выплата ежедневно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
|30 дней
|от 1 ₽
|6
|30 дней
|от 1 $
|0,5
|30 дней
|от 1 €
|0,5
|30 дней
|от 1 £
|0,5
минимальная сумма вклада не ограничена; клиент может открыть только один вклад в рублях
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежедневно
- Капитализация
- ежедневно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк держателям карты Touch Bank.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
0,25-1 п.п. к базовой ставке в рублях, подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Touch Bank» в 1 городе России
35 523
Справочная информация
Touch Bank
- Адрес
-
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-02-00 — звонок по России бесплатный(495) 221-30-60
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
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